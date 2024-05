Eurosport lancia canale 4K per Roland Garros e Olimpiadi su TimVision e Sky

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 27 maggio 2024)unin 4K dedicato alle prossime, e lo accende già in occasione deldi tennis. Oltre che su discovery+ sarà visibile anche sue Sky.Sarà una grande estate di sport quella del 2024. Fra gli Europei di calcio di Germania (14 giugno – 14 luglio) e ledi Francia (24 luglio – 11 agosto) gli appassionati di sport avranno di che divertirsi. In modo particolare i possessori di uno schermo 4K connesso alla rete. Se da una parte gli Europei di calcio verranno prodotti ‘solo’ in formato HD 1080p HDR, dall’altra leverranno prodotte invece anche in Ultra HD e sarà dunque possibile seguirne buona parte anche con la magnificenza del formato 4K. Protagonista assoluto saràche per l’occasione aumenterà la propria potenza di fuoco aprendo diversi nuovi canali per non perdere neanche un minuto dei Giochi.