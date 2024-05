Europee | il ' tappino' di Salvini diventa un caso lo sfottò di Calenda le ironie della rete

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Da una parte un uomo che beve da una bottiglietta di plastica con il naso schiacciato contro il tappo, dall'altra un altro che beve da una bottiglietta senza tappo attaccato. 'Meno Europa', sulla prima foto. 'Più Italia' sulla seconda. La card elettorale sui social di Matteosu "Eco-norme surreali volute da Bruxelles? No, grazie. Sì al buonsenso! Per Più Italia e Meno Europa, vota Lega" è subitoto virale. Scatenando le. "Ho dovuto controllare che il profilo fosse quello vero, pensa come sei ridotto", scrive un utente twitter. Ed un altro: "Te la cavi male ad aprire una bottiglietta d'acqua figuriamoci con le infrastrutture". Ma c'è anche chi condivide: "È evidente che è un post provocatorio e che è anche la verità, l'Ue crea abomini del genere dal semplice tappo di bottiglia alle case green".