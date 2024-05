Esonerare l’allenatore non serve a niente Garcia è l’ultimo di una lunga serie di esempi

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nella stagione 2019/20 il Napoli, dopo quindici giornate di campionato, esonerò, a furor di popolo, Carlo Ancelotti, con la squadra al settimo posto in classifica (ex aequo con il Parma), a otto punti dalla quarta, e lo sostituì con Rino Gattuso, preso per ripristinare sistema e principi di gioco del Napoli di Sarri… a fine anno il Napoli, nonostante il cambio di allenatore, modulo e principi di gioco, si posizionò ugualmente settimo ma con sedici punti di ritardo dal quarto posto! Nella stagione 2023/24 il Napoli, dopo dodici giornate di campionato, esonera, a furor di popolo, il tecnico francese Rudicon la squadra al quarto posto in classifica, a dieci punti dalla vetta e lo ha sostituito con Walter Mazzarri, a sua volta rimpiazzato da Ciccio Calzona, entrambi presi con la speranza/illusione di ripristinare sistema e principi di gioco del Napoli di Spalletti.

Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan , ha fatto il punto sulla ricerca del nuovo tecnico in casa rossonera. Ecco su chi punterebbe lui pianetamilan

Amaro addio del Napoli: fuori anche dall'Europa. Va in B il Frosinone. L'Atalanta al quarto posto - Non è da tutti, in questo calcio, e non serve fare facili ... allenatore portoghese che in Italia, con la Roma, non ha certo brillato. L'esempio del Napoli, fischiato al Maradona dopo l'ultimo triste ... ilsole24ore

L'Hellas Verona chiude in bellezza, al Bentegodi con l'Inter finisce 2 a 2 - ...prova a battere Perilli con un pallonetto ma è provvidenziale l'... All'88esimo ancora Perilli protagonista: Carlos Augusto serve ... Centonze, Dawidowicz, Patanè, Ajayi, Corradi, Bonazzoli Allenatore : ... veronaoggi