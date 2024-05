Enerpolicy arriva la nuova conferenza Fire

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il 19 giugno a Roma La'Certificati bianchi, titoli di efficienza energetica a portata di mano' confluisce da quest’anno nella, politiche di supporto per l’efficienza energetica. Il 19 giugno a Roma, presso il Best Western Plus Hotel, Via Principe Amedeo 5/B, quindi, non si parlerà solo di Tee, ma anche di .