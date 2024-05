Elezioni Europee la ministra Bernini a Bologna | Per Forza Italia puntiamo a ottimo risultato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 – Riguardo le “su unper. Perché votare per noi è il vero voto utile per dare stabilità all'Europa perché il nostro partito è saldamente ancorato al Ppe". Ladell'Università diAnna Maria, in visita alle start up di Mug - Magazzini generativi di via Emilia Levante accompagnata dal presidente di Emil Banca Gianluca Galletti, il segretario didiLanfranco Massari, e la candidata azzurra del Nord-Est Alessandra Servidori, parla anche delle prossime Regionali dell'Emilia-Romagna. Non si sbilancia su possibili candidature ma ammette che per il dopo-Bonaccini "per la Regione serve qualcosa di diverso". Infine, minimizza la discussione sulla spending review sul Pnrr: "Di fronte ai progetti che non si riusciranno a concludere nel 2026, entreranno in gioco i fondi di coesione, come ha detto chiaramente il ministro Fitto".