Eccellenza spareggi Terranuova Traiana e Zenith Prato vincono gara 1

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si sono disputate ieri pomeriggio le gare 1 deglinazionali del campionato dicon in campo il, che ha ospitato i laziali della Maccarese e loche ha fatto visita al Gramanica. I valdarnesi hanno vinto 2-1: in rete Petrioli al 47’, poi l’autorete di Massai e il sigillo di Viganò. Anche loha portato a casa il match grazie alle reti di Kouassi al 33’ e all’83 e di Bagni al 47’, Per i padroni di casa a segno, su rigore, Karapici al 65’. Domenica prossima, 2 giugno, le gare di ritorno: la qualificazione, pervarrebbe la finale (di nuovo in gare di andata e ritorno in programma il 9 e il 16 giugno), quindi un bel passo di avvicinamento alla serie D.

Sarà un weekend intenso e di spareggi nei campionati dilettantistici. Occhi puntati oggi sullo Spareggio play-off di Promozione tra l’ Atletico Centobuchi e i Portuali Ancona: chi vince sale in Eccellenza direttamente. Entrambe le formazioni hanno chiuso al secondo posto i rispettivi gironi di ... sport.quotidiano

ATLETICO Centobuchi 2 Portuali DORICA 4 (dopo i rigori) ATLETICO Centobuchi : Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Veccia (1’ pts Picciola), Lanzano, Stacchiotti, D’Intino (59’ Zadro), Pietropaolo, Galli (65’ Liberati), Napolano, Cialini. All. Fusco. Portuali DORICA: Tavoni, Ragni, Tonini, ... sport.quotidiano

Terranuova di slancio, Viganò regala il sogno - Terranuova di slancio, Viganò regala il sogno - di Francesco Tozzi TERRANUOVA L’araba fenice graffia i gladiatori della capitale e porta a casa la vittoria al 90’. Filippo Viganò è l’autore del gol partita che consente al Terranuova Traiana di su ... msn

L’Atletico non si arrende. E vuole il ripescaggio - L’Atletico non si arrende. E vuole il ripescaggio - Seconda in classifica dietro il super Matelica, play-off di girone conquistati con il pari sul Corridonia e poi col successo sulla Vigor Castelfidardo, il disco rosso al sogno eccellenza arriva allo ... ilrestodelcarlino

Seconda categoria: la graduatoria per i ripescaggi - Seconda categoria: la graduatoria per i ripescaggi - I posti liberi potrebbero aumentare nelle prossime settimane a causa di eventuali fusioni o mancate iscrizioni, oppure se Sandonà e Unione La Rocca Altavilla venissero promosse in Serie D tramite gli ... venetogol