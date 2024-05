È stato ucciso Johnny Wactor star di General Hospital | aveva 37 anni La dinamica

(Di lunedì 27 maggio 2024)sorpreso tre ladri mentre cercavano di rubare il convertitore catalitico della sua auto, ed ènel tentativo di fermarli. Così è morto, attore trentasettenne celebre per aver interpretato il ruolo di Brando Corbin nella serie. A riportare la notizia il Los Angeles Times, che spiega comesiaraggiunto da un colpo di pistola, esploso da uno dei tre malviventi, intorno alle 3 di sabato 25 maggio. Soccorso e trasportato in ospedale, l’attore è morto poco dopo. Nessuno dei tre ladri, al momento, èarre. Questo è il secondo lutto che funesta la serie nel giro di pochi mesi: a marzo era stata ritrovata senza vita anche Robyn Bernard, che nella soappreil volto a Terry Brock.

