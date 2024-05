Diabolik - Chi Sei? Il Capitolo Conclusivo della Trilogia - Prima TV Sky Cinema e NOW

(Di lunedì 27 maggio 2024) Arriva inTV su Sky ildedicata al Re del Terrore firmata dai Manetti Bros.,- CHI?, in onda lunedì 27 maggio alle 21:15 su SkyUno (e alle 21:45 anche su SkySuspense), in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.Tratto dal mitico albo del '68 pubblicato dalle sorelle Giussani, il film racconta la storia del Re del Terrore e delle sue origini, celate dietro un affascinante mistero. Un cast stellare dà vita ai personaggi del fumetto:è interpretato da Giacomo Gianniotti, Eva Kant da Miriam Leone, Valerio Mastandrea è l’ispettore Ginko e Pier Giorgio Bellocchio è l’ispettore Palmer; due grandi star si aggiungono inoltre al cast: Monica Bellucci, che veste i panni di Altea, e Barbara Bouchet in quellicontessa Wiendemar.

