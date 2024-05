Corriere dello Sport – Robert Renan e quel particolare che lo lega a Marquinhos

(Di lunedì 27 maggio 2024) 2024-05-27 03:08:11 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: I suoi allenatori, da Vitor Pereira a Eduardo Coudet, sono sempre rimasti colpiti dalla personalità di questo ragazzo: anticipo, colpo di testa, tecnica raffinata.è un difensore centrale, ha vent’anni, è mancino. E viene considerato un talento destinato ad arrivare presto nella Seleçao. Come il suo idolo, che ora è il capitano del Paris Saint Germain,si è imposto nel settore giovanile del Corinthians. Gioca nell’Internacional, ma è arrivato a Porto Alegre in prestito dallo Zenit San Pietroburgo, pronto a prenderlo gratis nell’inverno del 2023. IL PERCORSO – Ha vinto il Sudamericano Under 20. Tutti gli riconoscono grandi potenzialità: comanda il reparto arretrato, imposta l’azione come un regista, ha un lancio lungo.

