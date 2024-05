Confagricoltura - il cambio Schiavi è il nuovo presidente | Uniti per vincere le sfide

(Di lunedì 27 maggio 2024) di Giorgia De Cupertinis Nuovi obiettivi, nuovee nuovi capitoli da scrivere. Sarà Francescoa guidareModena nel prossimo triennio, succedendo così a Gianfranco Corradi. Lo ha stabilito con voto unanime l’assemblea dei soci dell’organizzazione agricola provinciale: "Mi impegnerò per mettere in campo le sinergie necessarie a garantire il sostegno alle imprese in un momento cruciale per il futuro della nostra agricoltura – ha dichiarato il– spirito di unità e concretezza saranno le mie priorità"., con con quale spirito affronterà il suoincarico? "Unnon fa nulla senza l’aiuto e l’appoggio della sua squadra. A breve, al mio fianco, ci sarà infatti anche undirettore: l’aspetto principale per raggiungere insieme dei traguardi è proprio quella di essere un gruppo compatto.

