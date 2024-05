Concorso ministero dell' Interno 2024 | il bando da 1 248 posti

Sono stati pubblicati due avvisi sui concorsi per magistrato banditi il 18 ottobre 2022 e l'8 aprile 2024, entrambi per 400 posti. Per il primo, i risultati delle prove scritte già sostenute sono stati pubblicati oggi, 23 maggio 2024, alle 15:00, e l'elenco degli idonei è disponibile sul sito web ... tg24.sky

Domande ATA 2024: al via domani. Tutti i requisiti per i profili richiesti per lavorare nella scuola - Domande ATA 2024: al via domani. Tutti i requisiti per i profili richiesti per lavorare nella scuola - concorso ATA: oggi i sindacati della scuola andranno al ministero per la presentazione della piattaforma attraverso la quale si potranno inviare le domande di inserimento e aggiornamento ... ilmattino

Assunzioni da GPS Sostegno 2024: presentata la Bozza del Decreto, ecco cosa prevede - Assunzioni da GPS Sostegno 2024: presentata la Bozza del Decreto, ecco cosa prevede - Il ministero dell'istruzione ha presentato ai sindacati la bozza del Decreto sulle assunzioni dalle GPS sostegno 2024. Ecco cosa prevede il provvedimento e tutte le novità sulla procedura per assumere ... ticonsiglio

Concorso ministero Cultura, bando di 75 posti: requisiti e invio domanda 2024 - concorso ministero Cultura, bando di 75 posti: requisiti e invio domanda 2024 - Nella giornata di oggi, 27 maggio 2024, il ministero della Cultura ha pubblicato il bando di concorso pubblico per 75 posti, da inquadrare nell’area delle elevate professionalità. L’avviso pubblico, p ... tag24