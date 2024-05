Cinquanta sfumature di pacifismo Gelo bipartisan sul segretario Nato | Niente attacchi sul suolo russo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Quant’è pugnace la via della pace. Dalle bellicose parole delgenerale dellaJens Stoltenberg, che esorta a revocare le restrizioni sull’uso degli armamenti concessi all’Ucraina per colpire la Russia, alle diverse interpretazioni del ripudio della guerra tra e dentro i partiti in lizza per le Europee, la diatriba intorno alla pace (e la guerra) si colora di tutte lepolitiche possibili e immaginabili. Certo è che Stoltenberg sia riuscito a unificare l’arco istituzionale. Al netto delle differenze, maggioranza e opposizione hanno infatti accolto con estrema "prudenza" – per dirla con la premier Giorgia Meloni – la proposta agli alleati "di valutare se non sia il caso di revocare alcune delle restrizioni sull’uso degli armamenti che hanno doall’Ucraina" avanzata daluscente dell’Alleanza atlantica.

