Cesare Prandelli | Spalletti ha dato senso di appartenenza alla nazionale

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Dal punto di vista della programmazione,non può essere criticato. In poco tempo haundia tutti, il gruppo si è formato in maniera forte. Sono decisioni tecniche, ha in testa un percorso tecnico che va a valorizzare i giocatori che ha scelto e io ho la massima fiducia. Poi è chiaro che potevano anche essere inseriti altri giocatori, però non andrei a discutere certe scelte. Grande fiducia in Luciano. Aspettiamo con trepidazione e voglia di essere tifosi dellaal 100% prima, durante e dopo gli Europei”. Lo ha detto l’ex ct azzurroa proposito delle prime scelte dell’attuale selezionatore in vista dell’Europeo in Germania. Scamacca può divenire incisivo come fu Balotelli nel 2012? “Ha indubbiamente delle doti: fisicità, capacità di tiro, eleganza in acrobazia – ha risposto, ospite di Radio anch’io Sport – Però ha trovato sempre difficoltà e poca continuità.