Capua | in fiamme fienile di azienda bufalina salvato il bestiame

(Di lunedì 27 maggio 2024). Dalle ore 06.30 di questa mattina una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è impegnata nelle operazioni di spegnimento di unpresso un’sita in via Frascale nel comune di. L’incendio ha interessato un capannone di circa 200 metri quadrati contenente 50 rotoballe di fieno, mezzi agricoli ed attrezzi da lavoro. Salvati gli animali in una stalla limitrofa al capannone. Sul posto è stato necessario fare intervenire anche un’Autobotte in supporto, proveniente dalla sede centrale del Comando. Successivamente, verso le ore 7 una squadra proveniente dal distaccamento di Marcianise è intervenuta in via De Pisa, nel comune di Formicola, allertata dai residenti per un incendio appartamento.