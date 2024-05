Cannes 2024 le star sul red carpet dell’amfAR Gala sono glam

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 27 maggio 2024) Spazio anche all’amfARdurante il Festival di. Sul redtornano leche riaffermano e rilanciano le tendenze del momento, da Heidi Klum a Demi Moore. Come ogni anno, il Festival digenera forte curiosità e favorisce anche il risplendere di altri eventi che contemporaneamente incrementano lo splendore della Croisette. Uno degli appuntamenti della tradizione riguarda l’amfAR, attesissimo e il cui scopo di beneficenza attira tantissimeda tutto il mondo. Intesa come una delle serate piùdurante il Festival di, l’amfARha preso vita ancora una volta presso l’Hotel du Cap-Eden-Roc ad Antibes. Crediti: Ansa – VelvetMagL’obiettivo è quello di raccogliere fondi per la ricerca sull’AIDS e ancora una volta a spiccare è Demi Moore, scelta come madrina per questa edizione.