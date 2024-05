Cannes 2024 | ‘Anora’ vince la Palma d’oro Se questo è il nuovo cinema americano

Leggi tutta la notizia su 900letterario

(Di lunedì 27 maggio 2024) Lava al Sean Baker di Anora, narratore indy dell'America diseredata con una speciale attenzione per gli hustlers, gli spiantati che campano di espedienti, e per i lavoratori del sesso in particolare. Li considera, uomini e donne, ilproletariato. Il suo film-troppo lungo- sembra all'inizio una replica di Pretty Woman, con una Cenerentola lap dancer che lo svitato rampollo di un oligarca sposa per gioco. Ma poi diventa una scorribanda mozzafiato con bodyguards e genitori nababbi impegnati a ricacciare Cenerentola nel fango da cui è venuta. Solo i perdenti possono darsi, tra loro, comprensione e conforto, eavverrà. E' il più bel film del concorso? Naturalmente no.