Candidati e cattolici a confronto Attesi Corrado Pd e Gasparri Fi

(Di lunedì 27 maggio 2024) Gli appuntamenti per la presentazione deialle amministrative ed europee continuano su tutto il territorio. Questa mattina Annalisa, che corre con il Pd per il parlamento europeo, sarà al mercato di Forlì per incontrare i cittadini con l’aspirante primo cittadino, Graziano Rinaldini e la consigliera regionale Lia Montalti. Il ritrovo è alle 11.30 al comitato elettorale (piazza Cavour 41). Alle 20.30e Montalti danno appuntamento a Santa Maria Nuova, presso il locale Retro (via della palestra 133) per l’incontro sul tema ‘Europa e clima: insieme per una transizione giusta’ con la partecipazione di Gessica Allegni, segreteria Pd forlivese e sindaca di Bertinoro. È atteso in città alle 14.45 il senatore Maurizio, capogruppo di Forza Italia, per un incontro con la stampa e la deputata Rosaria Tassinari nella sede elettorale in piazza Saffi.