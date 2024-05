Campioncino de La Ruota della Fortuna sui social | chi è e quanto ha vinto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 27 maggio 2024) Gerry Scotti ieri ha aperto la puntata domenicale de Lade Lasalutando il suo, Edoardo da Rivoli e ricordando quando ha: “Saluto in primis il miocon il suo totale di 27.300 Euro. Sono soldi che per un ragazzo di 18 anni sono importanti. Lo dico sempre, quelli che hanno qualche anno in più hanno i problemi del mutuo,casa, di questa robe qui. I ragazzi più giovani invece quando vengono nei miei giochi pensano a farsi piccole o medie somme per affrontare gli studi. Lui è uno dei più giovani concorrenti che abbia mai avuto. Ad esempio tu quest’anno finirai il liceo, ma sai già cosa vorrai fare all’università?“. Edoardo ha risposto spiegando che vorrebbe fare l’autore o il presentatore televisivo: “Al momento sono un po’ indeciso, ma penso di sceglier scienzecomunicazione.