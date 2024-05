Bufera e allagamenti - scia di polemiche sulle contromisure

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Gliprovocati in varie parti della città dalle forti precipitazioni di sabato pomeriggio hanno lato una lungadi. Al primo posto la carenza di manutenzione e l’insufficienza della rete fognaria. Mauro Mazzotti, presidente comitato Alluvionati e Franati (nonché candidato di Fratelli d’Italia) in una lunga nota contesta le letture assolutorie sulla responsabilità delle amministrazioni comunali, pur in presenza di piaggia consistente dovuta ai cambiamenti climatici. "Dire che dobbiamo abituarci e non fare nulla – afferma Mazzotti – vale a dire che tanto è così, quando succederà vi allagherete o peggio, credo di aver combattuto per mesi su questo fatto, per mettere in sicurezza il territorio, i fiumi, le golene le fogne e tutto ciò che serve, ci vorranno mesi ed anni per fare i lavori? lavori da tenere sotto stretta osservazione! Già dall’agosto scorso chiesi di utilizzare le donazioni per paratie e valvole di non ritorno, rimasi inascoltato".