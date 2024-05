Bryan Cranston potrebbe aver incontrato i Marvel Studios per un ruolo nel MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 27 maggio 2024)è un vero grande e, sebbene la star di Argylle non sia estranea al genere, non ha ancora recitato in un film o in una serie televisiva sui fumetti. Per un certo periodo l’attore è stato tra i preferiti dai fan per ildi Lex Luthor, ma è sempre sembrata una risposta impulsiva al fantastico lavoro che ha fatto come antagonista calvo in Breaking Bad. Naturalmente, siamo anche consapevoli che molti di voi vorrebbero vederlo interpretare Stan “The Man” Lee in un futuro biopic. Oggi, lo scoop di @MyTimeToShineH ci informa chehaper unmisterioso nel MCU. Kevin Feige ha incontri generali con molti attori, quindi non c’è nulla che indichi che questo porterà a qualcosa. È una prospettiva innegabilmente eccitante, però, soprattutto con film come I Fantastici Quattro, Avengers 5 e il reboot degli X-Men all’orizzonte.