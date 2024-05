Boy Kills World la recensione | Quando la distopia si fa troppo caricaturale

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il film: Boy, 2017. Regia: Moritz Mohr. Cast: Bill Skarsgård, Famke Janssen, Jessica Rothe, Michelle Dockery, Brett Gelman. Genere: Thriller Horror. Durata: 111 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Prime video, in lingua originale. Trama: Una ragazzo sordomuto cerca vendetta contro chi ha ucciso la sua famiglia. Per farlo si allenerà con lo “Sciamano” e organizzerà un piano contro il regime autoritario che controlla la città in cui è nato.A chi è consigliato? A chi ama il genere distopico e i film con una fortissima componente action. La prima impressione che BoyWord ci trasmette è di essere nato da un insieme di buone idee già sfruttate meglio da altri. Abbiamo un ragazzo (il “Boy” del titolo) in cerca di vendetta, un futuro distopico dittatoriale e una data annuale in cui la famiglia al comando mette in atto una carneficina per mantenere la popolazione sotto controllo (un mix tra Hunger Games e La notte del giudizio).

Dateci retta: prendetevi due ore della vostra vita e dedicatele a Boy Kills World . Un film che non passerà di certo alla storia per il suo cast, la sua storia e per le tematiche trattate. Il modo, però, in cui si svolge tutto il film, è chiaramente dedicato a tutti coloro provano una passione ...

