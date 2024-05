(Di lunedì 27 maggio 2024) Sono giorni di festa ma allo stesso tempo di discussione dopo la decisione diMotta di non rinnovare con il Bologna per la prossima stagione.

Bolognamania: grazie Thiago, è stato stupendo ma ora avanti il prossimo - Sono giorni di festa ma allo stesso tempo di discussione dopo la decisione di thiago Motta di non rinnovare con il Bologna per la prossima stagione. Ad un passo.

Bolognamania: si è scritta la storia, è Champions League! - 12 maggio 2024: con la vittoria dell`Atalanta sulla Roma e la vittoria di sabato contro il Napoli per 2-0 il Bologna è matematicamente in Champions League. Dieci.

Bologna fa storia: la prima volta in Champions League - Il Bologna Football Club ha scritto una nuova pagina della sua storia, qualificandosi per la Champions League per la prima volta. Questo evento segna un ritorno significativo del club in una competizi ...