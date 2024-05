Bologna - al ‘Gran ballo dell’Unità’ si viaggia nell’Ottocento | protagoniste le donne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024), 26 maggio 2024 – La manifestazione ’Grandell’Unità d’Italia’, giunta alla sua 28ma edizione, è stata organizzata ieri in piazza Carducci da ’8cento Aps’, in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento del Settore Musei Civicie il Comitato didell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. L’Ottocento si rivela l’età dei viaggi: il viaggio diventa l’esperienza per completare l’iter formativo e culturale., seconda città dello Stato Pontificio che sa conservare tracce del suo passato,ma sa dialogare col presente grazie alla tradizione universitaria, diventa una delle mete italiane più ambite. La rievocazione storica ha permesso di conoscere alcune pagine di storia cittadina del XIX secolo filtrata attraverso sguardi e impressioni al femminile.