BigMama e Alessandra Amoroso | Mezzo Rotto è la nuova hit dell’estate

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’ultima edizione del Festival di Sanremo di Amadeus ha fatto nascere un’amicizia che si è poi trasformata in collaborazione artistica: quella fra, ovvero la più simpatica del Festival con.. AleAmo. Il loro nuovo singolo,, si preannuncia essere uno dei tormentoni di questa estate e nonostante esca su Spotify venerdì è già possibile un po’ cantarla e ballarla grazie ai vari video che sono stati registrati dal pubblico in occasione della prima tappa di Battiti Live. Battiti Live, quest’anno condotto da Ilary Blasi e Alvin con la collaborazione di Rebecca Staffelli, andrà in onda su Canale5 a luglio. Nel dubbio, questaè un boppone assurdo. Ed è subito: “Ma mi telefonerai un giorno senza un perché per dirmi il nostro amore è un filo di vento parla ti sento l’amore eterno ma era già”.