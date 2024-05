Basket - playoff Serie A | Virtus di misur - Venezia cade all' ultimo respiro

(Di lunedì 27 maggio 2024) Bologna, 26 maggio 2024 - Il secondo atto della semifinalefra laSegafredo e l'Umana Reyervede il successo dei padroni di casa che si impongono per 79-78 e vanno sul 2-0 nella. Un successo ottenuto non senza brividi dagli uomini di coach Luca Banchi che, dopo aver oltrepassato il muro delle 20 lunghezze di vantaggio, hanno subito – come già accaduto in gara 1 – la lenta ma inesorabile rimonta dei lagunari, che hanno abdicato soltanto al cospetto del libero segnato a pochi istanti dalla fine da Isaiah Cordinier. Tre sono gli uomini finiti in doppia cifra nello scacchiere bianconero: a prendersi la palma di top scorer tra i felsinei è stato Marco Belinelli, che ha chiuso con un bottino personale di 14 punti. A quota 11 si è invece per così dire fermato Achille Polonara, mentre l’eroe di serata Cordinier ha chiuso con 10 punti all’attivo.

