Auto e moto storiche al raduno Città di Arezzo | dodicesima edizione tra turismo - gastronomia e beneficenz - foto esclusive di Felice Rogialli

Schianto sulla via del Mare , si scontrano una moto e un' auto mobile: morto un centauro di 30 anni , strada chiusa in entrambi i sensi.Continua a leggere fanpage

Roma, 26 maggio 2024 – Incidente mortale sulla via del Mare : un 30enne in sella a una moto Yamaha ha perso la vita dopo lo scontro con una Fiat Tipo guidata da un uomo di 49 anni, all’altezza di Tor di Valle. Diverse pattuglie della Polizia Locale sono intervenute per i rilievi. La via del Mare è ... ilfaroonline

Incidente a Marcelli di Numana, scontro tra auto e motorino: paura per un 14enne, elisoccorso sul posto - Incidente a Marcelli di Numana, scontro tra auto e motorino: paura per un 14enne, elisoccorso sul posto - NUMANA - L’impatto violento, il rumore delle lamiere e lo spavento dei presenti. Attimi di paura nel tardo pomeriggio in via Pescara, a Marcelli, per lo scontro tra un’auto e ... corriereadriatico

Mg HS HS 1.5T-GDI Comfort nuova a Somma Vesuviana - Mg HS HS 1.5T-GDI Comfort nuova a Somma Vesuviana - Si eseguono: REVISIONI di auto, moto E motoCARRI, INSTALLAZIONI di impianti GPL, METANO e GANCI TRAINO, INSTALLAZIONI di localizzatori ed antifurti SATELLITARI, ELETTRONICI E MECCANICI. Inoltre: ... automoto

Fiat 500X 1.4 T-Jet 120 CV GPL Cross del 2019 usata a Somma Vesuviana - Fiat 500X 1.4 T-Jet 120 CV GPL Cross del 2019 usata a Somma Vesuviana - Si eseguono: REVISIONI di auto, moto E motoCARRI, INSTALLAZIONI di impianti GPL, METANO e GANCI TRAINO, INSTALLAZIONI di localizzatori ed antifurti SATELLITARI, ELETTRONICI E MECCANICI. Inoltre: ... automoto