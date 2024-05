Assassin’s Creed Shadows | Svelate le possibili località esplorabili

La mappa di Assassin’s Creed Shadows si preannuncia essere piuttosto grande e ricca di punti di interesse . Fra questi, per l’art director Thierry Danserau e la storica Stéphanie-Anne Ruatta non mancheranno fra i castelli e i cimiteri più noti del Giappone. Sarà possibile esplorare i castelli di ... game-experience

Assassin’s Creed Shadows , ambientato nel Giappone feudale, seguirà la storia della shinobi Naoe e del Samurai Yosuke. Nonostante Ubisoft non abbia pubblicato un video gameplay , sarà possibile scegliere l’approccio al gioco : con Yosuke, lo scontro sarà più diretto mentre con Naoe permetterà un ... game-experience

In un’intervista esclusiva concessa a IGN.com, sono stati Svelati dettagli affascinanti su Assassin’s Creed Shadows, il prossimo capitolo della celebre saga di Ubisoft. Questa nuova iterazione promette di portare i giocatori in un viaggio emozionante e oscuramente affascinante in territori ... gamerbrain