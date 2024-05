Anzio onora il santo patrono - S Antonio di Padova

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 – La Commissione Straordinaria della Città die la Chiesa Madre dei SS. Pio esono lieti di presentare il programma degli eventi per le Celebrazioni del, S.di. Giovedì 30 maggio 2024 avrà luogo, nella chiesa Madre in Piazza Pia, alle ore 19.00, il suggestivo rito della Discesa del Simulacro di Sant’. Giovedì 13 giugno 2024, Mons. Lorenzo Loppa, vescovo emerito di Anagni-Alatri, concelebrerà, con i Parroci della Città, la Messa in onore del. Sabato 29 giugno 2024, la Solenne Concelebrazione, alle ore 19.00 presieduta da Fra Carlos Alberto Trovarelli, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, precederà la Processione per terra e per mare, che partirà da Piazza Pia alle ore 21.