Analisi tattica Verona-Inter 2-2 | Arnautovic chiude da protagonista

(Di lunedì 27 maggio 2024)di Hellas, terminata 2-2 grazie alla doppietta di. Lo spettacolo stavolta non è sicuramente in campo ma certo non stupisce. Di seguito la breve, a caldo, dell’ultima partita stagionale giocata dall’di Inzaghi in Serie A PREPARAZIONE – Ultime rotazioni di fine stagione per l’di Simone Inzaghi, che arisparmia diversi titolari. La manovra nerazzurra è piuttosto lenta e non sempre votata all’attacco. Il giropalla in difesa rallenta ulteriormente la costruzione, già fin troppo macchinosa. Il gol di Markosblocca la partita ma allo stesso tempo carica l’Hellas, che gioca con la stessa spensieratezza dell’e non manca di qualità. Ci sono tre punti in palio ma nessun obiettivo da raggiungere e si vede.

