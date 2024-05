Accoltellato e abbandonato in fin di vita vicino all’ospedale | morto un uomo a Reggio Calabria

(Di lunedì 27 maggio 2024) Undi circa 40 anni è stato trovato in fin dinei giardini dell'ospedale "Morelli" di. Non sono stati ancora diffusi altri dettagli sull'identità del 40enne che, a causa delle ferite riportate, è deceduto poco dopo il ritrovamento. Le indagini degli investigatori sono in corso. .

