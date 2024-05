Accadde oggi 27 maggio | Umberto Agnelli ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 27 maggio 2024) 27edricorrenze Nel 2006, intervistato da Roberto Beccantini per lo speciale del Guerin Sportivo dedicato al centenario del club granata, Giampiero Boniperti disse di non aver mai odiato il Grande Torino. Nel volume ‘Glie la Juventus’, Mario Pennacchia riportò la seguente frase del ‘Dottore’: “E’ stranissimo, al calcio ha cominciato ad appassionarmi una vittoria del Torino, ma appena sono tornato a casa i legami con la Vecchia Signora li ho subito sentiti più naturali”. Fu presidente anche della FIGC. Il 272004 si spegneva. Se ne andava qualche ora prima della firma di Fabio Capello come allenatore del club bianconero. Avrebbe compiuto ottant’anni Pleun Strik, il quale vinse due campionati ettante Coppe d’Olanda con il PSV Eindhoven.