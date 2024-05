A Roma l’Olimpiade di Msp | 3mila atleti in weekend sport amatoriale

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 mag. (askanews) – Nell’anno deldi Parigi, ancheha i suoi mini-Giochi. Sono stati due giorni di grande, quelli organizzati da Msp, ente di promozioneiva riconosciuto dal Coni e che hanno visto eventi di diverse discipline che faranno parte del programma olimpico come calcio, pallavolo, nuoto e ginnastica artistica. Dopo aver organizzato, durante le scorse settimane, eventi legati anche al golf e alla danza, Msp – si legge in una nota – ha scelto ildella Giornata Mondiale dei Bambini promossa da Papa Francesco per unirsi idealmente ai valori che lopromuove come divertimento, inclusione e fair play. Complessivamente sono stati coinvolti, che si aggiungono ai tanti dirigenti e staff impegnati nell’organizzazione dei diversi eventi.

Il Lazio continua a essere un nodo centrale nei traffici internazionali di droga . Recentemente, gli agenti del commissariato Roma no Fidene-Serpentara hanno fatto un’importante scoperta in un edificio alla periferia della capitale, dove hanno documentato la consegna di un grosso carico di sostanze ... dayitalianews

Sede Legale: Via Prenestina 685, 00155 Roma - Sede Legale: Via Prenestina 685, 00155 roma - Certificazione ISO 9001:2015 ottenuta da askanews per la progettazione, realizzazione e diffusione di servizi editoriali, redazionali e tecnici in formato multimediale; produzione di contenuti ... askanews

Massara torna in gioco: l’ex Roma e Milan vicino al Rennes - Massara torna in gioco: l’ex roma e Milan vicino al Rennes - Dopo l'esonero con il Milan lo scorso anno, Frederic Massara è pronto per una nuova avventura. Secondi quanto riportato da L'Equipe, l'ex direttore sportivo ... footballnews24

Premi Ussi, De Rossi: “Con un bel progetto possiamo alzare qualche trofeo”. Poi sul futuro di Dybala | VIDEO - Premi Ussi, De Rossi: “Con un bel progetto possiamo alzare qualche trofeo”. Poi sul futuro di Dybala | VIDEO - Al Circolo Canottieri Aniene i prestigiosi Premi Ussi, che hanno visto tra i protagonisti anche Daniele De Rossi ... calciomercato