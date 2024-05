(Di lunedì 27 maggio 2024) Presentato a Roma da Arthemisia e visitabile dal 25 maggio a Palazzo Bonaparte di Roma, in anteprima assoluta, A, il nuovo progetto ideato da, uno dei più celebri fotografi contemporanei a livello internazionale. Nato in Perù nel 1954 con origini irlandesi e italiane,si trasferisce a Londra nel 1976 dove inizia a farsi un nome e a diventare uno dei fotografi di moda e ritrattisti più innovativi della sua generazione e le sue fotografie appaiono sulle principali riviste di moda del mondo. Punto di riferimento di altissimo rilievo nell’arte della moda, le sue immagini sono spesso diventate leggendarie come le persone che ha fotografato, da Kate Moss a Madonna, da Naomi Campbell a Diana Princess of Wales.

A Beautiful World: la nuova mostra di Mario Testino

La mostra si tiene dal 25 maggio al 25 agosto, con immagini di abiti tradizionali da 30 paesi, come simbolo di cultura e identità dei popoli