A 77 anni ottiene l’eredità del padre Vince due cause in Italia e Francia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) La Spezia, 27 maggio 2024 – Ha conosciuto suosolo in età avanzata, lui l’ha riconosciuta e ha ottenutoa 77, nonostante l’opposizione della moglie, dopo una lunga battaglia legale prima ine poi in. Lo deve, soprattutto, alla caparbietà dell’avvocato Luca Bicci che ha conosciuto la donna nel 2009 e per quindici lunghil’ha assistita in tutte le fasi giudiziarie, non dandosi mai per vinto. E’ l’incredibile storia di Rosalia, nata alla Spezia il 10 settembre 1946 come figlia di un uomo ignoto. Sua madre Giovanna aveva avuto una relazione dal 1942 al 1946 con un uomo poi emigrato per lavoro in, che lei riteneva ildi Rosalia. Della nascita aveva informato con delle lettere solo la madre del presuntoche risiedeva in Sicilia.