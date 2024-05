26 Maggio 2024 – Altri 35 morti in attacco a campo profughi a Rafah Per Idf era sede Hamas

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da, ha dichiarato che 35 persone sono state uccise nell’israeliano a. Il portavoce presidenziale palestinese, Nabil Abu Rudeineh dell’Anp ha definito l’deliberato dell’esercito di occupazione israeliano alle tende degli sfollati a. Ha definito la situazione “un massacro che supera ogni limite“. Israele si difende “Era“. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza oggi a Erevan per chiedere le dimissioni del premier armeno Nikol Pashinyan, da mesi nella bufera dopo aver accettato di cedere all’Azerbaigian il controllo su alcuni villaggi di confine. Gitanas Nauseda è stato rieletto presidente in Lituania al secondo turno delle elezioni presidenziali, secondo i risultati ufficiali parziali superando il 75%.

I razzi di Hamas smentiscono l’esercito. Ma Bibi ne approfitta: «Si va avanti» - I razzi di hamas smentiscono l’esercito. Ma Bibi ne approfitta: «Si va avanti» - Israele (Internazionale) Otto mesi dopo, con Gaza in macerie, il gruppo ha ancora capacità militari e la stampa israeliana si chiede che strategia abbia il governo. Che bombarda le tende di Rafah racc ... ilmanifesto