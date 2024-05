World War Z | Brad Pitt e degli zombie nuovi di zecca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024)WAR Z Sky Cinema 1 ore 21.15 Con, Mireille Enos e Pier Francesco Favino. Regia di Marc Forster. produzione USA 2013. Durata: 1 ora e 56 minuti LA TRAMA Un virus sconosciuto (proveniente, manco a dirlo, dalla Cina) ha causato un'epidemia mondiale che trasforma gli uomini in zombi. Un funzionario delle Nazioni Unite () si dà da fare per individuare le origini del virus e salvare quanta più gente possibile. PERCHE' VEDERLO Perché se la trama è simile a tantissime altre sulle catastrofi mondiali la messa in cinema ha una grinta e una tensione superiori alla media. Memorabili le sequenze a Tel Aviv con israeliani e palestinesi trincerati per una volta (dieci anni fa) in totale concordia d'intenti. E gli zombi che scalano le mura con un'agilità sconosciuta in tanti film precedenti. .