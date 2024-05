’Women’ è Voci di donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) La musica è costellata di grandissime interpreti. Spesso, però, si dimentica che molte di loro sono anche autrici di grande bravura e musiciste straordinarie. ‘Women -di’, a cura di Ad Eventi (www.ad-eventi.it), vuole mettere al centro nove grandi artiste del panorama musicale nazionale e internazionale che si esibiranno in concerto (in programma dal 9 luglio al 21 agosto) in noveluoghi unici del territorio spezzino. Il festival è realizzato in collaborazione con i Comuni di La Spezia, Sarzana, Lerici, Castelnuovo Magra, Luni, Santo Stefano Magra, Ameglia e Monterosso, e ha il sostegno della Fondazione Carispezia. Si parte dall’Anfiteatro romano di Luni, appunto, il 9 luglio, con Paola Turci e Gino Castaldo, con il loro ‘Il tempo dei Giganti’, per raccontare il triennio magico della musica italiana, dal 1979 al 1981. Due giorni dopo, alla Fortezza Firmafede di Sarzana, una delle principali cantautrici della sua generazione, Suzanne Vega, presenta ‘Old Songs, New Songs and Other Songs’.