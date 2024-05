Volley - l’Italia è più vicina alle Olimpiadi! Il nuovo ranking dopo le quattro vittorie in Brasile

Prezioso il successo del l’Italia del Volley Femminile in Nations League . Ad Antalya, le Azzurre hanno vinto contro le padrone di casa della Turchia per 3-1 (25-27, 25-21, 25-21, 25-19) e hanno ben 10.65 punti nel World Ranking , con destinazione Olimpiadi di Parigi 2024. Il racconto della partita, ... ilfaroonline

L’Italia sconfigge la Germania in tre set (25-21, 25-18, 25-23) a Rio de Janeiro e comincia nel migliore dei modi il suo percorso nella fase a gironi della Nations League 2024, ultimo step valido per la qualificazione olimpica tramite ranking. Gli Azzurri di Fefè De Giorgi, con questo risultato, ... oasport

Rio de Janeiro, 25 maggio 2024 – quarto posto nel Ranking Mondiale , stabile, per l’Italia Maschile di Volley . Gli Azzurri battono l’Iran in Nations League , per il secondo appuntamento del torneo, in svolgimento a Rio de Janeiro, e guadagnano altri punti preziosi per staccare il pass olimpico per ... ilfaroonline

Volley, De Giorgi: “Vincere al Maracanazinho è una bella storia: battaglia vinta di squadra” - volley, De Giorgi: “Vincere al Maracanazinho è una bella storia: battaglia vinta di squadra” - L'Italia ha vinto quattro partite consecutive nella Nations League di volley maschile e occupa il primo posto in classifica generale. La trasferta a Rio ... oasport

Volley: Nations League. Italia batte Brasile al tie-break - volley: Nations League. Italia batte Brasile al tie-break - La vittoria conferma in alto nel ranking l'Italia che conquista oggi 3,59 ... La delegazione azzurra si sposterà domani in Canada, in vista della week 2 di volleyball Nations League, in programma dal ... sport.tiscali

Volley, Nations League: l’Italia batte il Brasile e Rio 3-2. Parigi è più vicina - volley, Nations League: l’Italia batte il Brasile e Rio 3-2. Parigi è più vicina - Impresa dell'Italia alla volley Nations League maschile in corso in Brasile. Al Maracanazinho di Rio de Janeiro, gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno battuto per 3-2 in rimonta i padroni di casa del Br ... informazione