Volley - De Giorgi | Vincere al Maracanazinho è una bella storia | battaglia vinta di squadra

(Di domenica 26 maggio 2024) L’Italia ha vinto quattro partite consecutive nella Nations League dimaschile e occupa il primo posto in classifica generale. La trasferta a Rio de Janeiro si è conclusa con il successo contro il Brasile, espugnando ilin una grande classica della pallavolo internazionale. La nostra Nazionale ha compiuto un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight e si è avvicinata alle Olimpiadi di Parigi 2024, acquisendo punti importanti per il ranking FIVB. Il CT Fefé Deha analizzato la situazione attraverso i canali federali: “Sono stati quattro match importanti per noi, sappiamo quello che stiamo cercando e quindi abbiamo messo in ogni partita la nostra capacità anche di migliorarci e di interpretare la gara.