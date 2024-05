VIDEO ‘Il panettone di Nonna Rosa’ premiato a Roccabascerana - Pascarella | Una storia di famiglia e d’amore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 26 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti C’è soddisfazione e commozione allo stesso tempo nell’andare a ripercorrere unadiche, alla fine, viene apprezzata e premiata. E’ ciò che è accaduto a Carminenel corso del prestigioso ‘Premio VIAN‘, per la produzione del ‘di. Una piccola chicca all’interno della manifestazione che si è tenuta anella quale c’è stato spazio anche per questa porzione di Sannio, Durazzano, che ha saputo faticare per ottenere grandi risultati e riconoscimenti prestigiosi. “La nostra è unadi– così ha commentato sul palco Carmine. Io rappresento la terza generazione di un’attività nata nel 1969 in un territorio a cavallo tra la provincia di Benevento e Caserta. Nonno Carmine eRosa hanno creduto in un qualcosa che non esisteva nel nostro territorio, non c’era accoglienza e ristorazione e alla fine hanno creato un ristorante che è vivo da 55 anni.