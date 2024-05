Verona - le pagelle di CM | Noslin chiude in bellezza Male Coppola

(Di domenica 26 maggio 2024)-Inter Perilli 6: buona partita contro i campioni d`Italia. Non una gara facile, ma nelle occasioni da gol non è particolarmente colpevole. Tchatchoua 6,5:.

I TOP e i FLOP del match valido per la 37esima giornata di Serie A 2023/24: le Pagelle e i voti di Salernitana Verona Le Pagelle dei protagonisti del match tra Salernitana e Verona , valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Salernitana (3-4-2-1): Fiorillo 6; Pierozzi 5, ... calcionews24

Le Pagelle di Verona-Inter 2-2 con i voti e il tabellino del match della trentottesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Ben quattro gol al Bentegodi, dove le due squadre non hanno più obiettivi e lo dimostrano giocando con leggerezza, dando priorità alla fase offensiva invece che a quella difensiva. ... sportface

Ultimo atto scintillante al Bentegodi: Verona e Inter fanno 2-2 dopo un match vibrante, lo show è di Perilli - Ultimo atto scintillante al Bentegodi: verona e Inter fanno 2-2 dopo un match vibrante, lo show è di Perilli - Se partita di fine stagione doveva essere, allora che lo sia all'insegna del divertimento. verona e Inter, quindi, decidono di dare vita ad un bello spettacolo nella loro ultima uscita ... fcinternews

SERIE A - Hellas Verona-Inter 2-2, doppietta di Arnautovic: per gli scaligeri segnano Noslin e Suslov - SERIE A - Hellas verona-Inter 2-2, doppietta di Arnautovic: per gli scaligeri segnano Noslin e Suslov - SERIE A - Al Bentegodi l'ultima partita di Serie A per Hellas verona ed Inter è uno show di calcio assoluto. La doppietta di Arnautovic e i gol di Noslin e Susl ... eurosport

Le pagelle di Frosinone-Udinese 0-1, la decide Davis, ciociari in Serie B - Le pagelle di Frosinone-Udinese 0-1, la decide Davis, ciociari in Serie B - L'Udinese vince al Benito Stirpe di Frosinone e resta in Serie A. Dopo un primo tempo molto nervoso, dove i friulani hanno sì avuto un paio d'occasioni ... footballnews24