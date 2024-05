Verona Baroni | Futuro? Sono ambizioso - è la natura di questo lavoro | adesso parleremo con la società

Marco Baroni , allenatore dell’Hellas Verona , ha diramato la lista dei giocatori CONVOCATI in vista della sfida contro l’Inter Marco Baroni , allenatore dell’Hellas Verona , ha diramato la lista dei giocatori CONVOCATI in vista della sfida contro l’Inter . Tanti giovani a disposizione con la salvezza ... calcionews24

Il capolavoro non sta tanto nell’aver centrato l’obiettivo, quanto nel modo in cui lo si è raggiunto. Perché c’è stato un periodo, all’incirca fra dicembre e febbraio, in cui qualsiasi accenno a una possibile salvezza del Verona poteva essere equiparato a una battuta da avanspettacolo. Neanche ... ilfattoquotidiano

Il tecnico dell’Hellas Verona , Marco Baroni , ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del pareggio contro l’Inter nell’ultima gara di campionato: “Delle difficoltà quest’anno ci Sono state, inutile nasconderlo. Abbiamo cambiato tanto: 16 giocatori Sono andati via e in rosa avevamo tantissime ... sportface

DIRETTA Serie A, Verona-Inter: segui la cronaca LIVE del match - DIRETTA Serie A, verona-Inter: segui la cronaca LIVE del match - L'Inter di Simone Inzaghi sfida il verona di baroni nella 38esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta ... interlive

Verona-Inter, Baroni: “Girone di ritorno strepitoso, abbiamo emozionato la nostra gente” - verona-Inter, baroni: “Girone di ritorno strepitoso, abbiamo emozionato la nostra gente” - Marco baroni, 14 punti all’andata, 24 al ritorno, dove è svoltata la stagione “Abbiamo lavorato tanto, questo percorso nostro è frutto del lavoro, oggi ne abbiamo avuto un’ulteriore testimonianza, ... trivenetogoal

Verona, Baroni a DAZN : "Oggi è stata la festa di tutti, la prestazione era importante per far vedere chi siamo" - verona, baroni a DAZN : "Oggi è stata la festa di tutti, la prestazione era importante per far vedere chi siamo" - Marco baroni è uno dei protagonisti di Hellas verona-Inter chiamato davanti alle telecamere di DAZN per un commento a caldo dopo il triplice fischio del Bentegodi. Il tecnico dei ... fcinternews