Venezia 2024 | tutto su Sveva Alviti - la Madrina della nuova edizione

Sveva Alviti sarà la madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2024. L'attrice 39enne ha ringraziato il direttore della kermesse, Alberto Barbera, per l'opportunità che le è stata offerta. Dal teatro, alla tv al cinema, tanti sono i contesti in cui ha potuto dimostrare la sua bravura, sbocciata dopo una lunga carriera da modella. fanpage

Il discusso annullamento di un incontro sulle migrazioni in una scuola di Trieste - Il discusso annullamento di un incontro sulle migrazioni in una scuola di Trieste - È stato rimandato a data da destinarsi: una nota della giunta di destra del Friuli-venezia Giulia lo aveva definito «politicamente orientato» ... ilpost

