Valentina Gluten Free | Tutto si può fare - anche se si cucina senza glutine

Valentina Gluten Free: «Insegno quanto è buono il cibo, anche quando si è celiaci» - valentina gluten Free: «Insegno quanto è buono il cibo, anche quando si è celiaci» - In pochi sanno raccontare la celiachia bene, e con parole chiare e semplici, come valentina Porati, in arte «valentina gluten Free», influencer che porta sui social una vita di ricette senza glutine e ... vanityfair

Fino a domenica eventi e buon cibo protagonisti a Gru Food Festival - Fino a domenica eventi e buon cibo protagonisti a Gru Food Festival - Dopo l'inaugurazione di mercoledì 22 maggio, proseguono gli appuntamenti al centro commerciale più grande di Grugliasco con tutto quello che ruota attorno al panorama gastronomico ... torinoggi

Nel piatto grilli e formiche, ma anche i cibi della tradizione: a Grugliasco c'è il Gru Food Festival - Nel piatto grilli e formiche, ma anche i cibi della tradizione: a Grugliasco c'è il Gru Food Festival - Gli showcooking Sabato 25 maggio alle 18.30 valentina Leporati, ovvero valentina gluten Free, una delle influencer a tema food più seguite in Italia, proporrà una ricetta gluten free per dimostrare ... torinotoday