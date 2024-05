Una lite tra familiari finisce a colpi di pistola - grave una donna Arrestato il cognato

Dopo i tanti casi registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora un episodio di Lite in famiglia degenera ta in quasi tragedia. La vicenda vede coinvolti alcuni parenti che, nel pomeriggio di oggi, hanno avuto un diverbio sulla strada statale 100 che da Brindisi conduce a Mesagne. Una donna ... dayitalianews

Una donna di 47 anni è rimasta ferita grave mente dopo essere stata Colpi ta da Colpi di arma da fuoco al culmine di una lite in famiglia . arrestato il cognato . Ferito anche un uomo, Colpi to con il fodero di una katana.Continua a leggere fanpage

Colpi di pistola dopo lite in famiglia a Brindisi: grave donna di 47 anni, arrestato il cognato - colpi di pistola dopo lite in famiglia a Brindisi: grave donna di 47 anni, arrestato il cognato - Una donna di 47 anni è rimasta ferita gravemente dopo essere stata colpita da colpi di arma da fuoco al culmine di una lite in famiglia ... fanpage

Donna gravissima dopo lite in famiglia, arrestato il cognato - Donna gravissima dopo lite in famiglia, arrestato il cognato - Un 50enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio nei confronti della cognata, la donna di 47 anni di Brindisi ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi dopo ... ansa

Donna gravissima dopo lite in famiglia,2 uomini in commissariato - Donna gravissima dopo lite in famiglia,2 uomini in commissariato - Le condizioni della donna sono definite 'gravissime'. In commissariato ci sarebbero due uomini che erano a bordo di una Volkswagen Golf da cui sarebbero partiti i colpi che hanno colpito la 47enne che ... ansa