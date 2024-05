Una crescita del 62% nei mercati extraeuropei

(Di domenica 26 maggio 2024) Con il lancio di Frontera, Opel completa la sua gamma di Crossover che partono dalla più sportiva Mokka, passano da Frontera (entrambe le auto appartengono al segmento B ma hanno connotati diversi) e culminano nella nuova Grandland appena presentata, più lussuosa e capiente, una sorta di ammiraglia in forma di Suv. Con questo gamma, e forte del successo della frizzante berlina Opel Corsa il marchio tedesco ha segnato un 62% di incremento nelle aree aldifuori dell’Europa. Particolare attenzione, spiega il capo del marketing Rebecca Reinermann al crescente mercato turco.

