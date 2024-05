Un film di processo e - insiem - il ritratto di un' epo -a, la Francia degli anni Setta -ta, con le ferite coloniali ancora aperte

Condanne confermate anche dalla Corte d’Appello di Milano per il tesoriere della Lega, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, anche lui ex contabile per il Carroccio in Parlamento, rispettivamente a 4 anni, 6 mesi e 20 giorni e a 3 anni, con riduzione delle pene rispetto al primo grado, nel processo per le accuse di peculato e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente sul caso della compravendita, tra il 2017 e il 2018, del capannone di Cormano, nel Milanese, acquistato dalla Lombardia film commission e con cui sarebbero stati drenati 800 mila euro di fondi pubblici. lanotiziagiornale

Giustizia riparativa impossibile per un giovane a processo per violenza sessuale: “Non ci sono le strutture” - Giustizia riparativa impossibile per un giovane a processo per violenza sessuale: “Non ci sono le strutture” - Così si dovrà andare a processo con un lungo e faticoso iter ordinario ... Lui, dopo qualche tempo, invitò la ragazza a casa sua per vedere un film. Le cose andarono però diversamente e la serata finì ... bologna.repubblica

Il processo Trump verso il verdetto, condanna probabile, ma con il sistema della giuria popolare rimane l’incertezza - Il processo Trump verso il verdetto, condanna probabile, ma con il sistema della giuria popolare rimane l’incertezza - L’accusa e la difesa hanno finito di chiamare i testimoni. Tra poco ci saranno le conclusioni delle parti e poi la giuria riceverà le istruzioni su come applicare la legge a quanto hanno sentito nelle ... informazione

Inside Out 2, le emozioni tagliate dal film come Gelosia e Nostalgia mostrate dal regista - Inside Out 2, le emozioni tagliate dal film come Gelosia e Nostalgia mostrate dal regista - Anche Gelosia e Stuporeavrebbero preso parte al film, secondo l’illustrazione. La maggior parte di queste emozioni, poi tranciate dal taglio finale, sono state rappresentate in modi diversi durante il ... comingsoon