Ucraina - armi Nato contro Russia? Zelensky | Sappiamo dove colpire

(Di domenica 26 maggio 2024) (Adnkronos) – Il segretario generale della, Jens Stoltenberg, accende il dibattito invitando i Paesi occidentali a riflettere sull’ipotesi di rimuovere il divieto che impedisce all’diobiettivi militari inconfornite dai partner nella guerraMosca. Le parole del numero 1 dell’Alleanza innescano una reazione a catena e emergono posizioni diverse tra i paesi che supportano Kiev. Stoltenberg si rivolge in particolare agli Stati Uniti, che hanno messo a disposizione di Kiev, ad inizio aprile, i missili Atacms a lungo raggio: possonoa 300 km di distanza e, quindi, centrare i luoghi da cui le forze russe lanciano quotidianamente missili. A Washington, l’argomento è al centro della discussione, soprattutto – a quanto pare – per il pressing del segretario di Stato Antony Blinken.

