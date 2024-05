Ucraina - armi Nato contro Russia? Zelensky | Sappiamo dove colpire

(Adnkronos) – Le dichiarazioni di Jens Stoltenberg continuano ad alimentare il dibattito politico anche in Italia e le reazioni si susseguono. Il segretario generale della Nato ha invitato gli alleati che forniscono armi all' Ucraina a "valutare" di porre fine al divieto di utilizzarle per colpire ... webmagazine24

(Adnkronos) – Il segretario generale della Nato , Jens Stoltenberg, accende il dibattito invitando i Paesi occidentali a riflettere sull'ipotesi di rimuovere il divieto che impedisce all' Ucraina di colpire obiettivi militari in Russia con armi fornite dai partner nella guerra contro Mosca. Le ... webmagazine24

Ue, ultima chiamata: dovrà difendersi da sola - Ue, ultima chiamata: dovrà difendersi da sola - Immaginiamo che il 6 novembre l’Europa si svegli con la notizia che Donald Trump è il nuovo presidente americano. Il suo primo mandato, dal 2016 al 2020, era stato ... ilmessaggero

Meloni, stop alla Nato: «No all'offensiva in Russia». E Mosca: «Se attaccate sarà guerra mondiale» - Meloni, stop alla nato: «No all'offensiva in Russia». E Mosca: «Se attaccate sarà guerra mondiale» - Nessuna escalation, piuttosto prudenza. L’Italia si ricompatta e dice no alla proposta del segretario della nato Jens Stoltenberg di usare armi occidentali per colpire la ... ilmessaggero

Ucraina, pressing per armi Nato contro Russia. Tre paesi preparano i soldati - Ucraina, pressing per armi nato contro Russia. Tre paesi preparano i soldati - ROMA (ITALPRESS) – “Stoltenberg o ritratta o chiede scusa o si dimette”. Perchè parlare di guerra, parlare di usare le bombe o i missili o le armi italiane che abbiamo mandato all’Ucraina per difender ... informazione