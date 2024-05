The Witcher 3 | Wild Hunt - un cosplay di Triss di Irina Meier spettacolare ed ammaliante

(Di domenica 26 maggio 2024) The3:è un gioco carico di personaggi iconici dove tra questi non possiamo che citareMerigold, vecchia fiamma di Geralt di Rivia che è stata omaggiata di recente dacon uno. Laer ha deciso di replicare nello specifico un vestito di Toussaint, uno dei più noti ed eleganti indossati della potente maga dai capelli rossi fuoco all’interno del terzo capitolo della serie videoludica ad opera di CD Projekt Red. Per questo motivoha è stata chiamata a ricreare l’intricato vestito color verde ed oro, completo persino dei costosi fermagli per capelli. Precisiamo cheha deciso di condividere sui propri canali social anche un breve video dedicato a questo, senza limitarsi di conseguenza alle consuete foto dei propri lavori precedenti. E dando un’occhiata a questo contenuto possiamo notare immediatamente la cura maniacale che la ragazza ha deciso di riservare a questo suo ultimo lavoro, ricreando perfettamente non soltanto il vestito verde e dorato ma anche i preziosi fermagli per capelli ed il ciondolo ben posizionato sulla fronte.

